Песков заявил, что Россия не намерена бросать Белоруссию в условиях санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия является партнёром России, сообщает ТАСС.
По его словам, не смотря на введённые в отношении Минска санкций, Москва никого не бросит.
«Белоруссия - наш партнёр, мы её не бросаем и не бросим», - подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков оставил без ответа вопрос, готова ли Россия перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы, отметив, что это «чувствительная субстанция».
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что принятие Литвой закона о запрете транзита по её территории грузов из Белоруссии, станет грубейшим нарушением международного права, сообщает RT.
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