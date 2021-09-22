Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией Турции по Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве хорошо известна позиция Турции по Крыму и в Кремле с ней категорически не согласны, сообщает ТАСС.
По его словам, заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно полуострова прозвучали в момент подготовки его визита в Россию, что вызывает особенное сожаление.
«Мы, конечно, сожалеем... Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в МИД Турции заявили, что выборы, прошедшие в Крыму, являются нелегитимными.
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