Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией Турции по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве хорошо известна позиция Турции по Крыму и в Кремле с ней категорически не согласны, сообщает ТАСС.

По его словам, заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно полуострова прозвучали в момент подготовки его визита в Россию, что вызывает особенное сожаление.

«Мы, конечно, сожалеем... Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в МИД Турции заявили, что выборы, прошедшие в Крыму, являются нелегитимными.

