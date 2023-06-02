Британский министр обороны Уоллес призвал не обещать Украине быстрое членство в НАТО
Украине нельзя обещать быстрое вступление в НАТО, потому что это довольно длительный процесс, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post.
По его словам, это явно не произойдет во время саммита Североатлантического альянса в литовской столице и позже.
Он рассказал, что в НАТО сейчас нет согласия между членами альянса по перспективам Украины присоединиться к военному блоку.
Уоллес считает наиболее реальным вариантом заключение рядом стран альянса двусторонних или многосторонних договоров с Киевом о взаимной обороне.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина может захватить Крым в этом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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