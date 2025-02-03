Песков заявил, что РФ всегда будет учитывать печальный опыт отношений с Европой
Россия при продолжении контактов с Европой будет учитывать опыт взаимоотношений с нынешними европейскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, у Москвы есть «достаточно печальный опыт» отношений с нынешним политическим руководством в Европе, который фактически привел к полной заморозке каких-либо контактов сторон.
«Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — подчеркнул Песков.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа осознает необходимость восстановить отношения с РФ в будущем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru