Песков заявил, что РФ всегда будет учитывать печальный опыт отношений с Европой

Россия при продолжении контактов с Европой будет учитывать опыт взаимоотношений с нынешними европейскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, у Москвы есть «достаточно печальный опыт» отношений с нынешним политическим руководством в Европе, который фактически привел к полной заморозке каких-либо контактов сторон.

«Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа осознает необходимость восстановить отношения с РФ в будущем.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЕвропаДмитрий Песков

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