Песков заявил, что РФ всегда будет учитывать печальный опыт отношений с Европой

Как отметил представитель Кремля, у Москвы есть «достаточно печальный опыт» отношений с нынешним политическим руководством в Европе, который фактически привел к полной заморозке каких-либо контактов сторон.

«Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа осознает необходимость восстановить отношения с РФ в будущем.

