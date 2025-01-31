По мнению авторов материала, поддержку Украины на фоне прихода к власти президента США Дональда Трампа ставят под угрозу «националистические настроения в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия».

В частности, Словакия перешла на сторону России усилиями главы словацкого правительства Роберта Фицо, убеждены авторы. Показательным моментом, по их словам, стал приезд Фицо в декабре 2024 года в Россию для того, чтобы обсудить поставки газа.

Кроме того, агентство напомнило о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, уже давно выступающем против поддержки Украины со стороны и Европы и призывающем отменить антироссийские санкции.

Ранее Фицо заявил о намерении посетить Россию в мае для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

