На Западе заявили о появлении у Путина новых союзников в Европе
Российский лидер Владимир Путин в неудачный момент для Украины обзавелся новыми союзниками в Европе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По мнению авторов материала, поддержку Украины на фоне прихода к власти президента США Дональда Трампа ставят под угрозу «националистические настроения в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия».
В частности, Словакия перешла на сторону России усилиями главы словацкого правительства Роберта Фицо, убеждены авторы. Показательным моментом, по их словам, стал приезд Фицо в декабре 2024 года в Россию для того, чтобы обсудить поставки газа.
Кроме того, агентство напомнило о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, уже давно выступающем против поддержки Украины со стороны и Европы и призывающем отменить антироссийские санкции.
Ранее Фицо заявил о намерении посетить Россию в мае для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru