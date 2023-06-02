Песков заявил, что РФ учитывает позицию Армении по конфликту вокруг Украины

В Кремле принимают к сведению слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в конфликте на Украине Армения не союзник России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что Москва продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.

Ранее, 1 июня, Никол Пашинян в интервью телеканалу CNN заявил, что ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для организации. По его словам, он разочарован деятельностью ОДКБ, как структурой, обеспечивающей национальную безопасность Армении, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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