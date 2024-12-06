Песков заявил, что Путину было некогда смотреть интервью Карлсона с Лавровым
Президенту Владимиру Путину некогда было смотреть интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?» – заявил он журналистам.
По словам представителя Кремля, вряд ли президент мог получить запись беседы заранее. Песков подчеркнул, что Путин «все эти дни до глубокой ночи работал».
Ранее стало известно о прибытии Такера Карлсона в Москву для интервью с Сергеем Лавровым, напоминает Ura.ru. Запись беседы была опубликована в ночь на 6 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru