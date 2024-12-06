Песков заявил, что Путину было некогда смотреть интервью Карлсона с Лавровым

Президенту Владимиру Путину некогда было смотреть интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ядерная война, Украина и «Орешник»: Главные заявления Лаврова в интервью Карлсону

«Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?» – заявил он журналистам.

По словам представителя Кремля, вряд ли президент мог получить запись беседы заранее. Песков подчеркнул, что Путин «все эти дни до глубокой ночи работал».

Ранее стало известно о прибытии Такера Карлсона в Москву для интервью с Сергеем Лавровым, напоминает Ura.ru. Запись беседы была опубликована в ночь на 6 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИнтервьюСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры