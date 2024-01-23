Песков заявил, что Путин, возможно, посетит Северную Корею после выборов
23 января 202415:45
Владимир Путин посетит Северную Корею, но не до выборов в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит Life.ru.
«Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением», - сказал Песков.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru