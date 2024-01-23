Песков заявил, что Путин, возможно, посетит Северную Корею после выборов

Владимир Путин посетит Северную Корею, но не до выборов в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит Life.ru.

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«Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением», - сказал Песков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинКНДРДмитрий Песков

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