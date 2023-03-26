Песков заявил, что Путин стал часто пользоваться квартирой
Российский президент Владимир Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле с начала специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
По его словам, глава государства пользуется этой квартирой «по мере загруженности рабочего графика».
25 марта в эфире телеканала «Россия-24» Путин рассказал, что провел неформальную часть переговоров 20 марта с главой Китая Си Цзиньпином в квартире в Кремле. По словам президента, в последнее время он много проводит в ней времени – работает и ночует. Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин «перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша».
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