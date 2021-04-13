Песков сообщил, что Путин сам расскажет о второй прививке от коронавируса

Президент России Владимир Путин сам сообщит о сделанной прививке вторым компонентом вакцины от коронавируса, рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Второй укол президент делать будет. Так же, как он сообщал о первом уколе, он сообщит и о втором», - заявил представитель Кремля.

Напомним, 10 марта пресс-секретарь президента сообщал, что Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины. Первый компонент препарата глава государства получил 23 марта. Какой именно вакциной воспользовался Путин, пока не известно. Эксперты объясняли это тем, что все отечественные препараты такого рода эффективны и безопасны, и не стоит делать рекламу только одному из них.

Путин рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече. О планах вакцинироваться он сообщил еще в конце марта.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в эфире НСН назвал условие для поездок за границу в связи с коронавирусом.

