Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 22 марта у Владимира Путина запланировано пара рабочих встреч, сообщает РИА Новости.

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Он не исключил, что одна из них будет публичной.

«Сейчас пока не буду забегать вперед, предположу, что будет в девять-десять вечера», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков пзаявил, что в первый день переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся «очень обстоятельный обмен», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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