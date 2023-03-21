Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч

Он не исключил, что одна из них будет публичной.

«Сейчас пока не буду забегать вперед, предположу, что будет в девять-десять вечера», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков пзаявил, что в первый день переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся «очень обстоятельный обмен», сообщает RT.