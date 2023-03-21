Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 22 марта у Владимира Путина запланировано пара рабочих встреч, сообщает РИА Новости.
Он не исключил, что одна из них будет публичной.
«Сейчас пока не буду забегать вперед, предположу, что будет в девять-десять вечера», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков пзаявил, что в первый день переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся «очень обстоятельный обмен», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Адвокат: итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США
- Starlink запретил Украине использовать свои терминалы над новыми регионами России
- Британия отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном
- Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
- Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников
- СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом
- Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»
- Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч
- Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год
- Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru