Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном
Пресс-секректарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общения Владимира Путина и с французским лидером Эммануэлем Макроном пока не планируется, сообщает РИА Новости.
По его словам, «пока, давно не было ничего субстантивного».
«Какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею ввиду Путина и Макрона, поэтому, пока, чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Эммануэль Макрон в интервью радиостанции France Inter высказался о необходимости продолжать диалог с Владимиром Путиным, сообщает RT.
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