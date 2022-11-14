Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном

Пресс-секректарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общения Владимира Путина и с французским лидером Эммануэлем Макроном пока не планируется, сообщает РИА Новости.

Песков объяснил, почему Путин стал реже общаться с Макроном и Шольцем

По его словам, «пока, давно не было ничего субстантивного».

«Какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею ввиду Путина и Макрона, поэтому, пока, чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью радиостанции France Inter высказался о необходимости продолжать диалог с Владимиром Путиным, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий Песков
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