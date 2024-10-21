Ушков назвал число участников саммита БРИКС

Участие в саммите БРИКС в Казани, примут представители 36 стран. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин встретится практически со всеми лидерами, участвующими в саммите БРИКС

По его словам, также в столицу Татарстана приедут представители шести международных организаций.

Он также добавил, что на высшем уровне будут представлены 22 делегации.

Ранее Ушаков выступил против приема в БРИКС сразу большого количества стран, назвав такое решение нелогичным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он указал, что в таком случае структура может утратить работоспособность.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Юрий УшаковКазаньБрикс

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