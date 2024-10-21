Ушков назвал число участников саммита БРИКС

По его словам, также в столицу Татарстана приедут представители шести международных организаций.

Он также добавил, что на высшем уровне будут представлены 22 делегации.

Ранее Ушаков выступил против приема в БРИКС сразу большого количества стран, назвав такое решение нелогичным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он указал, что в таком случае структура может утратить работоспособность.