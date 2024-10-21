Ушков назвал число участников саммита БРИКС
21 октября 202418:35
Участие в саммите БРИКС в Казани, примут представители 36 стран. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, также в столицу Татарстана приедут представители шести международных организаций.
Он также добавил, что на высшем уровне будут представлены 22 делегации.
Ранее Ушаков выступил против приема в БРИКС сразу большого количества стран, назвав такое решение нелогичным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Он указал, что в таком случае структура может утратить работоспособность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru