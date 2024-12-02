Песков заявил, что Путин опоздал на саммит G8 с Меркель не из-за пива

Это произошло в 2007 году. Так пресс-секретарь президент прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По ее словам, лидер РФ задержался перед встречей G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива. По словам Пескова, на таких мероприятиях у главы государства очень сложный график.

Меркель выпустила книгу со своими воспоминаниями. Она рассказала, что Путин в ответ на ее вопрос о причине опоздания обвинил во всем немецкое пиво. Он якобы перед саммитом попросил доставить в номер ящик хмельного напитка.

