Песков рассказал о диалоге президента России Путина и Меркель
Российский лидер Владимир Путин предполагал, что диалог с главами Европейских стран, в числе которых и бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, принесет стабильность в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует Lenta.ru.
По словам представителя Кремля, Владимир Путин рассчитывал на конструктивный и взаимовыгодный подход в диалоге. Также президент России полагал, что сотрудничество с Европой позволит застраховать всех участников от глобальных геополитических потрясений.
Дмитрий Песков предположил, что эта позиция президента России не нашла отклика у тогдашнего главы немецкого правительства Ангелы Меркель.
26 ноября в Германии вышли мемуары Ангелы Меркель. В книге политик, в числе прочего, описывает эпизод с собакой, которая напугала ее на переговорах с Владимиром Путиным. Позднее президент России публично обратился к Меркель и отметил, что не знал, что та боится собак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru