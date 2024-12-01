Песков рассказал о диалоге президента России Путина и Меркель

Российский лидер Владимир Путин предполагал, что диалог с главами Европейских стран, в числе которых и бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, принесет стабильность в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует Lenta.ru.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин рассчитывал на конструктивный и взаимовыгодный подход в диалоге. Также президент России полагал, что сотрудничество с Европой позволит застраховать всех участников от глобальных геополитических потрясений.

Путин извинился перед Меркель за то, что напугал ее своей собакой на переговорах

Дмитрий Песков предположил, что эта позиция президента России не нашла отклика у тогдашнего главы немецкого правительства Ангелы Меркель.

26 ноября в Германии вышли мемуары Ангелы Меркель. В книге политик, в числе прочего, описывает эпизод с собакой, которая напугала ее на переговорах с Владимиром Путиным. Позднее президент России публично обратился к Меркель и отметил, что не знал, что та боится собак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинАнгела МеркельДмитрий ПесковПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры