Российский лидер Владимир Путин предполагал, что диалог с главами Европейских стран, в числе которых и бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, принесет стабильность в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует Lenta.ru.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин рассчитывал на конструктивный и взаимовыгодный подход в диалоге. Также президент России полагал, что сотрудничество с Европой позволит застраховать всех участников от глобальных геополитических потрясений.