Песков заявил, что Путин не следит за судом над Навальным

Президент России Владимир Путин не следит за ходом суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня в Мосгорсуде проходит судебное заседание по требованию ФСИН заменить Навальному условное наказание на реальное из-за нарушений прохождения испытательного срока, который завершился 29 декабря 2020 года.

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«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», - сказал представитель Кремля, добавив, что президент готовится к видеовстрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ранее сообщалось, что ФСИН просит для Навального 3,5 года лишения свободы.

Между тем, порядка 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйВладимир Путин
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