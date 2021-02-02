Песков заявил, что Путин не следит за судом над Навальным
Президент России Владимир Путин не следит за ходом суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сегодня в Мосгорсуде проходит судебное заседание по требованию ФСИН заменить Навальному условное наказание на реальное из-за нарушений прохождения испытательного срока, который завершился 29 декабря 2020 года.
«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», - сказал представитель Кремля, добавив, что президент готовится к видеовстрече с лауреатами конкурса «Учитель года».
Ранее сообщалось, что ФСИН просит для Навального 3,5 года лишения свободы.
Между тем, порядка 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru