Песков заявил, что Путин не следит за судом над Навальным

«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», - сказал представитель Кремля, добавив, что президент готовится к видеовстрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ранее сообщалось, что ФСИН просит для Навального 3,5 года лишения свободы.

Между тем, порядка 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, сообщает RT.



