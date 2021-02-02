Лавров счел дело Навального инсценировкой

У России есть все основания полагать, что ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным - инсценировка, передает РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова.

По его словам, ФРГ не предоставляет никаких доказательств отравления.

Лавров отметил, что РФ ждет также честности от Швеции по части предоставления данных по Навальному.

Глава МИД Швеции Анн Линде прибудет в Россию во вторник с рабочим визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. Лавров, в частности, намерен обсудить с ней ситуацию вокруг дела Навального.

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает дело о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Здание Мосгорсуда оцепил ОМОН, прилегающие к суду улицы перекрыты спецтехникой.

