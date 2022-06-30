В ООН прокомментировали призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи

Решения об исключении России из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя председателя Генассамблеи Полину Кубиак.

ООН: причисление к странам-спонсорам терроризма не является компетенцией организации

Так она прокомментировала призыв украинского президента Владимира Зеленского исключить РФ из ГА.

Это делает принятие подобного решения невозможным, так как Россия обладает правом вето в Совбезе.

Напомним, по мнению Зеленского, это сделать необходимо, поскольку РФ «не имеет права участвовать в обсуждении и в голосовании» касательно военных действий на территории Украины.

Также Зеленский призвал ООН признать РФ страной-спонсором терроризма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСовбез ООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры