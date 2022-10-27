Песков заявил, что Путин не передавал никакого послания Зеленскому

«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы Путин просил передать Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам, сообщает RT.

