Песков заявил, что Путин не передавал никакого послания Зеленскому
27 октября 202213:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал президенту Украины Владимиру Зеленскому какого-то специфического послания, сообщает РИА Новости.
«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы Путин просил передать Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- В Австрии заявили о критической ситуации в ЕС из-за прекращения поставок газа из России
- Госдума разрешила мобилизацию граждан с непогашенной судимостью
- Собянин заявил, что ПИК могут отстранить от строительства в Москве
- Минбороны РФ заявило об уничтожении оборонного завода на Украине
- Сенатор приравнял покинувших Россию после начала СВО граждан к иноагентам
- Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
- Госдума приняла закон о добровольцах
- В Запорожье будут проверять телефоны на наличие подписок на проукраинские ресурсы
- СМИ: Запад определился с потолком цен на нефть из России
- Песков заявил, что Путин не передавал никакого послания Зеленскому
27 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru