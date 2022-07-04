Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Днём независимости США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Днём независимости США, сообщает ТАСС.

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По его словам, это связано с недружественной политикой Вашингтона в отношении Москвы.

«Этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов... в этих условиях вряд ли это можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что цены на газ и нефть растут в результате деятельности США, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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