Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Днём независимости США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Днём независимости США, сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с недружественной политикой Вашингтона в отношении Москвы.
«Этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов... в этих условиях вряд ли это можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что цены на газ и нефть растут в результате деятельности США, сообщает «Свободная пресса».
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