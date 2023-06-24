Песков заявил, что Путин находится в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в данный момент находится в Кремле. Его слова приводит РИА Новости.

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«Президент работает в Кремле», - сказал Песков.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Путин якобы покинул Москву и направился на одну из своих резиденций.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Владимир ПутинДмитрий Песков

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