Песков заявил, что Путин находится в Кремле
24 июня 202314:37
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в данный момент находится в Кремле. Его слова приводит РИА Новости.
«Президент работает в Кремле», - сказал Песков.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Путин якобы покинул Москву и направился на одну из своих резиденций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ничего страшного». Пригожин подтвердил, что «Газель» с деньгами принадлежит ЧВК «Вагнер»
- Цены на авиабилеты из Москвы до Еревана подскочили в 20 раз
- Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях взрыва на нефтебазе
- Зять Шойгу опроверг сообщения об отъезде из России
- Пригожин рассказал подробности захвата объектов в Ростове-на-Дону «без единого выстрела»
- В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
- Беглов призвал общество сплотиться вокруг Путина
- СМИ: Российские банки подняли курс валют из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
- Песков заявил, что Путин находится в Кремле
- Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на ряде направлений
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru