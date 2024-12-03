Путин порассуждал с учеными о «сознании» сперматозоидов
Глава государства Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в шутку поспорил с высказыванием о том, что мужские половые клетки не знают направления своего движения, сообщает «Лента.ру».
Участница дискуссии использовала данный пример, чтобы описать на примере непредсказуемость научных исследований. По словам ученой, существует заблуждение, что сперматозоиды знают, куда плыть. По ее словам, это неправда.
«Знают — не знают, но плывут куда надо (...) Это самое главное», - отметил Путин.
Также, по словам главы государства, коллеги предлагали ему построить большой рынок и казино на месте, где сейчас располагается образовательный центр «Сириус», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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