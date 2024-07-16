Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет ближе к Новому году

Прямая линия президента Владимира Путина состоится ближе к Новому году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков: Формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

«Это будет такое итоговое информационное мероприятие», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, прямую линию совместят с большой пресс-конференцией российского лидера.

Последняя прямая линия Владимира Путина состоялась 14 декабря 2023 года, она прошла в совмещенном формате. Как отмечал Песков, президент был доволен общением с гражданами и прессой, во время которого «удалось охватить широкий спектр тем», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным

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