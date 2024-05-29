Песков: Формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

«Прямая линия остается как формат на повестке дня», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах провести мероприятие в текущем году.

Последняя прямая линия Путина прошла 14 декабря прошлого года и была совмещена с большой пресс-конференцией президента, напоминает 360.ru. Отдельная прямая линия с российским лидером состоялась всего 18 раз, последняя проходила в 2021 году.

