Песков заявил, что продвижение российских вакцин сталкивается с политизированным подходом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против политизации вопроса вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле крайне негативно расценивают тот факт, что продвижение российских вакцин от COVID-19 за рубежом сталкивается с политизированным подходом.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что признанию российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе мешает западное фармацевтическое лобби, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЕвропаВакцинаДмитрий Песков
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