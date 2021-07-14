Песков заявил, что продвижение российских вакцин сталкивается с политизированным подходом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против политизации вопроса вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле крайне негативно расценивают тот факт, что продвижение российских вакцин от COVID-19 за рубежом сталкивается с политизированным подходом.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что признанию российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе мешает западное фармацевтическое лобби, сообщает Ura.ru.
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