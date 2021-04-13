Песков заявил, что послание Путина готовится не «в секретном бункере», а в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства парламенту готовится не в некоем «секретном бункере», а в Кремле с участием экспертов, в том числе и из правительства.

Так называемый бункер, который якобы располагается через реку от Дома правительства, по словам Пескова, на самом деле является Координационным центром правительства. Центр располагается в просторном и комфортабельном конференц-зале, который был «модифицирован с учетом задач правительственной координации», заявил представитель Кремля.

Песков сообщил, что этот центр «абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты». Он уточнил, что данное здание относится к комплексу гостиницы «Украина», и сегодня именно этот Координационный центр посетит президент.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле», - рассказал Песков и заметил, что «в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров, так что никакого секрета нет», - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков раскрыл подробности о послании Путина Федеральному Собранию.

