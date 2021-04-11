Песков раскрыл подробности о послании Путина Федсобранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать «постковидным» из-за того, что Россия преодолевает беспрецедентный период. Об этом рассказал в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», - цитирует Пескова РИА Новости.
Он также отметил, что в документе пойдет речь о системных мерах поддержки, которые государство обеспечит для выхода из сложившегося положения на фоне коронавируса.
«Но выходить (из кризиса – прим. НСН) надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки», - цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
По словам Пескова, президент пишет Послание сам, и для авторов основных тезисов бывают сенсационные сюрпризы в момент оглашения документа.
Ранее было объявлено, что послание Путина российскому парламенту в этом году состоится 21 апреля.
Политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом обращении президент, вероятно, объявит о новых социальных выплатах для бедных.
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