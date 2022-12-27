Песков заявил, что перстни для лидеров стран СНГ являются новогодними сувенирами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перстни, которые были подарены лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщает РИА Новости.
«Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет», — пояснил он.
На вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин носить это украшение, представитель Кремля ответил отрицательно.
Ранее лидеры стран СНГ, принявшие участие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге, получили в подарок перстни с символикой Содружества и новогодними поздравлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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