Песков заявил, что перстни для лидеров стран СНГ являются новогодними сувенирами

«Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет», — пояснил он.

На вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин носить это украшение, представитель Кремля ответил отрицательно.

Ранее лидеры стран СНГ, принявшие участие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге, получили в подарок перстни с символикой Содружества и новогодними поздравлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».