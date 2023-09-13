Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется

«Пока таких планов нет», - ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что Северная Корея является соседом России, и в интересах Москвы развивать с Пхеньяном «те отношения, которые соответствуют нашим интересам».

Переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли на космодроме Восточный в России сначала в расширенном составе, с участием делегаций, а затем главы государств пообщались и тет-а-тет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

