Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответный визит Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщает Life.ru
«Пока таких планов нет», - ответил он на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля добавил, что Северная Корея является соседом России, и в интересах Москвы развивать с Пхеньяном «те отношения, которые соответствуют нашим интересам».
Переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли на космодроме Восточный в России сначала в расширенном составе, с участием делегаций, а затем главы государств пообщались и тет-а-тет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru