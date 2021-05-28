Песков заявил, что обвинения Microsoft не должны повлиять на встречу Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абстрактными обвинения представителя компании Microsoft о совершении новых кибератак на госагентства США злоумышленниками из группы Nobelium, сообщает ТАСС.

По его словам, Кремль не располагает такой информацией и Microsoft следует прояснить эти вопросы.

«Это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения, это будет такое же голословное обвинение», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что заявления компании не должны повлиять на ход встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, так как сначала нужно разобраться «на что кто напал и откуда об этом известно Microsoft».

Ранее представители компании Microsoft заявили о нападении хакеров из группировки Nobelium, которая якобы связана с Россией. По их словам, из-за действий киберпреступников пострадали более 150 организаций, в том числе госведомства.

