Песков заявил, что обвинения Microsoft не должны повлиять на встречу Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абстрактными обвинения представителя компании Microsoft о совершении новых кибератак на госагентства США злоумышленниками из группы Nobelium, сообщает ТАСС.
По его словам, Кремль не располагает такой информацией и Microsoft следует прояснить эти вопросы.
«Это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения, это будет такое же голословное обвинение», - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что заявления компании не должны повлиять на ход встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, так как сначала нужно разобраться «на что кто напал и откуда об этом известно Microsoft».
Ранее представители компании Microsoft заявили о нападении хакеров из группировки Nobelium, которая якобы связана с Россией. По их словам, из-за действий киберпреступников пострадали более 150 организаций, в том числе госведомства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии
- Песков заявил, что обвинения Microsoft не должны повлиять на встречу Путина и Байдена
- Путин поздравил Асада с победой на президентстких выборах в Сирии
- Россияне купили путёвок на 700 млн рублей за три дня программы детского кешбэка
- Росавиация: Европейские авиакомпании выполнили за сутки более 50 рейсов в обход Белоруссии
- Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями
- В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты
- Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным в Сочи
- Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС
- Бельгия собирается прервать авиасообщение с Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru