Microsoft обвинила хакеров в кибератаке на 150 организаций

Компания Microsoft заявила о нападении хакеров из группировки Nobelium, которая якобы связана с Россией, сообщили РИА Новости.

В корпорации сообщили, что злоумышленники попытались атаковать около трех тысяч аккаунтов в более чем 150 организациях. По информации Microsoft, из-за действий киберпреступников пострадали госведомства и неправительственные организации, пишет телеканал «360».

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Отмечается, что хакеры получили доступ к учетным записям через сервис по email-маркетингу Constant Contact. После этого они отправили жертвам письма с вредоносными файлами. Часть атак заблокировали программы Microsoft.

В 2020 году произошла масштабная атака на федеральные ведомства США через программы компании SolarWind. Соединенные Штаты тогда обвинили группу хакеров Nobelium, которая, по словам правительства США, связана с Россией. В РФ обвинения неоднократно отрицали.

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