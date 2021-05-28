Microsoft обвинила хакеров в кибератаке на 150 организаций
Компания Microsoft заявила о нападении хакеров из группировки Nobelium, которая якобы связана с Россией, сообщили РИА Новости.
В корпорации сообщили, что злоумышленники попытались атаковать около трех тысяч аккаунтов в более чем 150 организациях. По информации Microsoft, из-за действий киберпреступников пострадали госведомства и неправительственные организации, пишет телеканал «360».
Отмечается, что хакеры получили доступ к учетным записям через сервис по email-маркетингу Constant Contact. После этого они отправили жертвам письма с вредоносными файлами. Часть атак заблокировали программы Microsoft.
В 2020 году произошла масштабная атака на федеральные ведомства США через программы компании SolarWind. Соединенные Штаты тогда обвинили группу хакеров Nobelium, которая, по словам правительства США, связана с Россией. В РФ обвинения неоднократно отрицали.
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