Microsoft обвинила хакеров в кибератаке на 150 организаций

Отмечается, что хакеры получили доступ к учетным записям через сервис по email-маркетингу Constant Contact. После этого они отправили жертвам письма с вредоносными файлами. Часть атак заблокировали программы Microsoft.

В 2020 году произошла масштабная атака на федеральные ведомства США через программы компании SolarWind. Соединенные Штаты тогда обвинили группу хакеров Nobelium, которая, по словам правительства США, связана с Россией. В РФ обвинения неоднократно отрицали.

