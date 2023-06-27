Песков заявил, что не имеет данных о прибытии Пригожина в Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о прибытии основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию.

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Ранее в Кремле заявили, что основатель «Вагнера» после попытки вооруженного мятежа 24 июня уедет в Белоруссию. Утром во вторник стало известно, что бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Здесь я не располагаю никакими данными», — отметил пресс-секретарь, добавив, что «ничего не может сказать».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинБелоруссияДмитрий Песков

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