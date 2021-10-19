Песков заявил, что намерен прочитать высказывание Эрдогана о «пятерке» СБ на турецком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерен прочитать высказывание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о «пятерке» Совета безопасности на турецком языке, передает ТАСС.
Песков отметил, что ознакомился с заявлением только в переводе в СМИ и не видел контекста, в котором это было сказано.
Судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке» стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Такое громкое и амбициозное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu. Он подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.
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