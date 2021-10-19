Песков заявил, что намерен прочитать высказывание Эрдогана о «пятерке» СБ на турецком

Судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке» стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Такое громкое и амбициозное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu. Он подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.

