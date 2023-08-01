Песков заявил, что на саммите БРИКС обсудят нюансы расширения объединения

«Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, интерес к БРИКС говорит о большом потенциале, растущем авторитете и прикладном значении объединения. По словам пресс-секретаря, среди членов организации есть определенные «нюансы», касающиеся расширения БРИКС. Эти детали планируют обсуждать в ходе предстоящего саммита.

Между тем Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

