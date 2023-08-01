Песков заявил, что на саммите БРИКС обсудят нюансы расширения объединения
Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня и в том числе саммита объединения, который пройдет в августе в ЮАР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, интерес к БРИКС говорит о большом потенциале, растущем авторитете и прикладном значении объединения. По словам пресс-секретаря, среди членов организации есть определенные «нюансы», касающиеся расширения БРИКС. Эти детали планируют обсуждать в ходе предстоящего саммита.
Между тем Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru