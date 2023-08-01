Боливия заявила о желании вступить в БРИКС
1 августа 202305:02
Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), сообщил в Twitter министр иностранных дел республики Рохелио Майта.
По его словам, об этом уведомил президент Боливии Луис Арсе. Дипломат также отметил, что страна стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками.
Ранее в МИД РФ заявили о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru