Боливия заявила о желании вступить в БРИКС

По его словам, об этом уведомил президент Боливии Луис Арсе. Дипломат также отметил, что страна стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками.

Ранее в МИД РФ заявили о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

