Боливия заявила о желании вступить в БРИКС

Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), сообщил в Twitter министр иностранных дел республики Рохелио Майта.

СМИ: Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС

По его словам, об этом уведомил президент Боливии Луис Арсе. Дипломат также отметил, что страна стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками.

Ранее в МИД РФ заявили о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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