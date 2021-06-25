Песков заявил, что Москва сожалеет об отказе ЕС вести диалог с Россией
25 июня 202112:44
Москва сожалеет об отказе Евросоюза провести переговоры с Россией и о подготовке новых ограничений против нашей страны. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент России заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем.
Ранее в Совфеде ответили на отказ ЕС от саммита с Владимиром Путиным.
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25 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru