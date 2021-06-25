Песков заявил, что Москва сожалеет об отказе ЕС вести диалог с Россией

Москва сожалеет об отказе Евросоюза провести переговоры с Россией и о подготовке новых ограничений против нашей страны. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент России заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем.

Ранее в Совфеде ответили на отказ ЕС от саммита с Владимиром Путиным.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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