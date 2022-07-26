«Паранойя». В Госдуме оценили возможный запрет на выдачу шенгена россиянам

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал «политической паранойей» возможный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, вероятность принятия такого решения существует, однако в этом случае европейским странам грозят экономические потери.

«Политическая паранойя - болезнь почти не излечимая. От неё может избавиться новое поколение европейских политиков. Нынешнее - вряд ли. Поэтому запрет шенгена вполне в духе этого заболевания», - подчеркнул Морозов.

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключил, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатГосдумаОлег МорозовРоссиянеШенген
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