«Паранойя». В Госдуме оценили возможный запрет на выдачу шенгена россиянам
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал «политической паранойей» возможный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает РИА Новости.
По его мнению, вероятность принятия такого решения существует, однако в этом случае европейским странам грозят экономические потери.
«Политическая паранойя - болезнь почти не излечимая. От неё может избавиться новое поколение европейских политиков. Нынешнее - вряд ли. Поэтому запрет шенгена вполне в духе этого заболевания», - подчеркнул Морозов.
Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключил, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщает RT.
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