«Просто дурачились»: Макрон объяснил «пощечину» жены
Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что он и его супруга Брижит перед выходом из самолёта во Вьетнаме «просто дурачились».
В ходе общения с журналистами он указал, что они часто так делают, и ему непонятно, почему это «превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба».
Макрон подчеркнул, что различные интерпретации, в том числе видео из поезда, в котором он ехал вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, являются «несерьёзными».
«Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», - заключил президент Франции.
Ранее близкий друг Макрона назвал произошедшее «незначительной супружесклой перепалкой и дурачеством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru