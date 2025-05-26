«Просто дурачились»: Макрон объяснил «пощечину» жены

В ходе общения с журналистами он указал, что они часто так делают, и ему непонятно, почему это «превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба».

Макрон подчеркнул, что различные интерпретации, в том числе видео из поезда, в котором он ехал вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, являются «несерьёзными».

«Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», - заключил президент Франции.

Ранее близкий друг Макрона назвал произошедшее «незначительной супружесклой перепалкой и дурачеством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».