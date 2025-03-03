Песков заявил, что контакты глав России и Турции будут при необходимости

CNN: Встреча Путина и Трампа готовится ускоренными темпами ФСБ показала видео ликвидированного исламиста, планировавшего теракт в Москве Пожар на НПЗ в Уфе потушен КНР планирует ввести пошлины на агропродукцию из США в ответ на действия Трампа «Пророк» с Юрой Борисовым собрал в прокате 1 млрд рублей с 14 февраля