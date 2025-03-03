Песков заявил, что контакты глав России и Турции будут при необходимости
3 марта 202512:51
Контакты России и Турции на высшем уровне будут при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, отношения Москвы и Анкары «настолько близкие и рабочие», что необходимые контакты согласовывают в «считанные часы».
Ранее СМИ сообщили, что в Турции ожидают с визитом президента России Владимира Путина. Однако конкретных сроков поездки пока нет.
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- Песков заявил, что контакты глав России и Турции будут при необходимости
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru