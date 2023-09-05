Песков заявил, что ему ничего не известно о судьбе Суровикина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала армии Сергея Суровикина.
«Не известно», — ответил пресс-секретарь на вопрос, известно ли ему о происходящем с военачальником.
Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала фото Суровикина на прогулке с супругой, написав, что генерал «вышел, жив, здоров, дома, с семьей». Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, которого, по данным СМИ, уже освободили от этой должности, не появлялся на публике после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне. Как сообщали источники, генерал якобы находится в СИЗО, однако подтверждения этой информации нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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