Песков заявил, что ему ничего не известно о судьбе Суровикина

«Не известно», — ответил пресс-секретарь на вопрос, известно ли ему о происходящем с военачальником.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала фото Суровикина на прогулке с супругой, написав, что генерал «вышел, жив, здоров, дома, с семьей». Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, которого, по данным СМИ, уже освободили от этой должности, не появлялся на публике после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне. Как сообщали источники, генерал якобы находится в СИЗО, однако подтверждения этой информации нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

