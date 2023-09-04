Свежее фото «пропавшего» генерала Суровикина появилось в сети

Генерал армии Сергей Суровикин, который пропал из общественного поля зрения после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, появился на публике. Об этом написала в своём Telegram-канале «Кровавя барыня» журналистка Ксения Собчак.

Она сопроводила пост фотографией военачальника в тёмных очках вместе с супругой на зелёной аллее. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве», - подписала Собчак фото. Она утверждает, что изображение сегодняшнее.

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о возможном расследовании в отношении Суровикина. По данным источников сразу нескольких СМИ в августе генерал армии был снят с должности главкома ВКС РФ. Временно исполняющим обязанности на это место назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Герой России Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не стал связывать отставку Суровикина с июньским мятежом ЧВК «Вагнер».

