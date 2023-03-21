Песков заявил, что ему неизвестно об отдельной встрече глав Минобороны РФ и Китая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, будут ли встречаться министры обороны России и Китая, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов он посоветовал обращаться за комментариями в военное ведомство.
«Надо в министерство обороны обращаться... я в данном случае могу говорить только о президентах», - указал представитель Кремля.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru