Песков заявил, что ему неизвестно об отдельной встрече глав Минобороны РФ и Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, будут ли встречаться министры обороны России и Китая, сообщает РИА Новости.

Мишустин во вторник встретится с Си Цзиньпином

Отвечая на вопрос журналистов он посоветовал обращаться за комментариями в военное ведомство.

«Надо в министерство обороны обращаться... я в данном случае могу говорить только о президентах», - указал представитель Кремля.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыКитайРоссияМинобороны РФДмитрий Песков

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