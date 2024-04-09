Песков заявил, что ДОВСЕ стал нежизнеспособным в нынешней ситуации

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из ДОВСЕ, напоминает RT.

Комментируя решение Анкары, представитель Кремля отметил, что соглашение потеряло жизнеспособность из-за смены «геополитических условий и стратегической ситуации». По словам Пескова, обстоятельства меняются, в целом это вызвано «деградацией» европейской системы безопасности.

«Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и... единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что в настоящее время такой диалог отсутствует, и не по вине Москвы.

