Песков заявил, что ДОВСЕ стал нежизнеспособным в нынешней ситуации
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом потерял жизнеспособность в текущих обстоятельствах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из ДОВСЕ, напоминает RT.
Комментируя решение Анкары, представитель Кремля отметил, что соглашение потеряло жизнеспособность из-за смены «геополитических условий и стратегической ситуации». По словам Пескова, обстоятельства меняются, в целом это вызвано «деградацией» европейской системы безопасности.
«Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и... единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности», — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что в настоящее время такой диалог отсутствует, и не по вине Москвы.
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