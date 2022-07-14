Песков заявил, что БРИКС не заменит G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является важным механизмом координации, взаимодействия и сотрудничества, сообщает ТАСС.

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По его словам, в случае расширения она не станет альтернативой «Большой двадцатки» (G20), которая является совсем другим объединением.

«Нет, невозможно... Эти объединения не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава БРИКС Пурнима Ананд заявила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:G20БриксДмитрий Песков
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