Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на надлежащем уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне, сообщает ТАСС.

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Комментируя слова экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона он отметил, что учитываются все имеющиеся угрозы.

Ранее Болтон заявил, что российское руководство, в том числе Путин, в случае принятия решения о применении ядерного оружия будет считаться «законной целью» для США, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБезопасностьВладимир ПутинДмитрий Песков
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