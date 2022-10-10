Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на надлежащем уровне
10 октября 202214:18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне, сообщает ТАСС.
Комментируя слова экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона он отметил, что учитываются все имеющиеся угрозы.
Ранее Болтон заявил, что российское руководство, в том числе Путин, в случае принятия решения о применении ядерного оружия будет считаться «законной целью» для США, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru