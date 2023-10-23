Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

Он отметил, что российские власти согласны с Байденом касаемо необходимости нового миропорядка, однако, по его мнению, США не способны построить такой мир.

«США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный. То есть мир, который крутится вокруг США», - уточнил Песков, и добавил, что «так больше не будет».

Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

