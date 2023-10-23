Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

В Кремле согласились со словами президента США Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, однако Вашингтон не будет занимать в нем центральное место. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Кремль счёл неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС

Он отметил, что российские власти согласны с Байденом касаемо необходимости нового миропорядка, однако, по его мнению, США не способны построить такой мир.

«США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный. То есть мир, который крутится вокруг США», - уточнил Песков, и добавил, что «так больше не будет».

Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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