Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет
23 октября 202314:06
В Кремле согласились со словами президента США Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, однако Вашингтон не будет занимать в нем центральное место. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что российские власти согласны с Байденом касаемо необходимости нового миропорядка, однако, по его мнению, США не способны построить такой мир.
«США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный. То есть мир, который крутится вокруг США», - уточнил Песков, и добавил, что «так больше не будет».
Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет
- Экономист Калугин: Россияне не откажутся от импортных товаров из-за роста цен
- «Дипломаты работают»: Песков ответил на вопрос о российских заложниках у ХАМАС
- Финансист назвал основные причины укрепления рубля
- В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector
- Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса
- СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди
- Al Jazeera: В Газе в результате израильских ударов разрушена мечеть
- Отдел ГО и ЧС: В доме в волгоградском Котельникове взорвался газ
- Евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru