Кремль счёл неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС
Оценочная риторика президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина не соответствует уровню главы государства. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в обращении к нации глава Белого дома сопоставил политику Владимира Путина и действия ХАМАС. «Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», - подчеркнул Песков.
По его словам, российского лидера регулярно упоминают все слои истеблишмента США. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ, такие обращения к фигуре Владимира Путина нередко отличаются эмоциональным характером.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе обращения к нации президент США заявил, что мир сейчас оказался в переломном моменте, а принимаемые решения определят будущие десятилетия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru