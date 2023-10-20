Кремль счёл неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС

Оценочная риторика президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина не соответствует уровню главы государства. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в обращении к нации глава Белого дома сопоставил политику Владимира Путина и действия ХАМАС. «Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», - подчеркнул Песков.

По его словам, российского лидера регулярно упоминают все слои истеблишмента США. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ, такие обращения к фигуре Владимира Путина нередко отличаются эмоциональным характером.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе обращения к нации президент США заявил, что мир сейчас оказался в переломном моменте, а принимаемые решения определят будущие десятилетия.

