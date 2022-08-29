Песков заявил, что 1 сентября Путин посетит Калининград
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград, сообщает РИА Новости.
По его словам, эта поездка «приурочена ко Дню знаний, но не только».
Он также добавил, что на этой рабочей неделе глава государства планирует провести совещание с правительством.
«На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы ещё анонсируем профильную тему», - уточнил представитель Кремля.
Ранее в ФСБ заявили, что в Калининграде был задержан гражданин РФ, который намеревался совершить диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота ВМФ РФ, а также в аэропорту Храброво, сообщает RT.
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