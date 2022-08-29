Песков заявил, что 1 сентября Путин посетит Калининград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград, сообщает РИА Новости.

В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

По его словам, эта поездка «приурочена ко Дню знаний, но не только».

Он также добавил, что на этой рабочей неделе глава государства планирует провести совещание с правительством.

«На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы ещё анонсируем профильную тему», - уточнил представитель Кремля.

Ранее в ФСБ заявили, что в Калининграде был задержан гражданин РФ, который намеревался совершить диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота ВМФ РФ, а также в аэропорту Храброво, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииКалининградДмитрий ПесковВладимир Путин
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