Песков заступился за Исинбаеву
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заступился за легкоатлетку Елену Исинбаеву, передает ТАСС.
По его словам, сейчас общественность обрушилась на спортсменку из-за ее заявлений. Песков отметил, что Исинбаева не критиковала и не осуждала Россию.
Пресс-секретарь президента призвал не забывать достижения и заслуги спортсменки.
Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru