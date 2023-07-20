Песков заступился за Исинбаеву

По его словам, сейчас общественность обрушилась на спортсменку из-за ее заявлений. Песков отметил, что Исинбаева не критиковала и не осуждала Россию.

Пресс-секретарь президента призвал не забывать достижения и заслуги спортсменки.

Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

