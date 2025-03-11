Песков: Запасов оружия Киеву хватит на месяцы при остановке поставок
Запасов оружия на Украине хватит надолго даже после остановки предоставления помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Киеву хватит оружия на месяцы.
«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют», - цитирует Пескова РИА Новости.
Между тем США приостановили военную помощь Украине, в том числе поставки оружия, уже находившиеся в пути. Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон может возобновить военную помощь, если добьется успехов в переговорах с Киевом, пишет 360.ru.
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